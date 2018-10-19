نافورة دبي .. دانة الدنيا تنسج خيوط الإبداع

المصدر: وام

تعتبر "نافورة دبي" دانة الدنيا التي تتوسط مدينة دبي من أهم وأشهر الوجهات الترفيهية والسياحية الفريدة في العالم صنعتها أنامل إماراتية تنسج خيوط الابداع لتقدم من وطن الخير والتسامح تجربة استثنائية تأسر قلوب أكثر من 200 جنسية تعيش في دولة الإمارات حيث يمثل استمتاعهم بتلك الوجهة الترفيهية أحد الطقوس الهامة التي يحرصون عليها بشكل دوري.

وتقدم نافورة دبي أو " دبي فاونتن " تجربة بصرية مذهلة تصاحبها أنغام الموسيقى الحية بموقع مميز على "بحيرة برج خليفة" الممتدة على مساحة نحو 30 فدان.

وخلال جولة في أنفاق النافورة تحت الأرض وغرفة التحكم الرئيسية أوضح أحمد الفلاسي المدير التنفيذي لعمليات المجموعة في "إعمار العقارية" دورة العمل اليومية لنافورة دبي حيث قال ان نافورة دبي تقع بأكملها فوق شبكة من الأنفاق ترتبط بغرف معدات متصلة على امتداد بحيرة برج خليفة وتتضمن الغرف لوحات للطاقة وصمامات للتحكم في العمليات مرتبطة بالأنابيب المتصلة التي تقود إلى إنشاء العرض النهائي لنافورة دبي.

وأضاف "هناك 11 جهازاً لضخ الهواء في الغرف أسفل نافورة دبي وتوجد ثلاثة أنواع من عمليات الضخ تشمل الحد الأعلى حيث تستطيع من خلالها نافورة دبي أن تصل إلى ارتفاع 140 مترا أي ما يعادل ارتفاع بناية من 45 طابقا فيما تصل كمية المياه المتطايرة في الهواء إلى نحو 22 ألف جالون كما يوجد مستوى الضغط "الاكستريم" ومستوى الضغط الأدنى أو "المونو" الذي يكون سريعاً ويصل بارتفاع النافورة إلى نحو 30 متر فيما يمكن رؤية شعاع النور المنطلق من النافورة إلى الأعلى من مسافة أكثر من 30 كم".

وأشار الى أن مياه بحيرة نافورة دبي تخضع يومياً إلى فحص كيميائي متطور للتأكد من سلامتها وجودتها التامة حيث يتم أخذ عينات من هذه المياه وتحليها وإرسالها للمختبرات المعتمدة علما ان كمية المياه في النافورة تبلغ أكثر من 33 مليون جالون مقامة على مساحة أكثر من 120 ألف متر مربع فيما تضم المكتبة الصوتية لنافورة دبي نحو 55 أغنية تراعي جميع الأذواق.

وذكر ان نافورة دبي تتميز بتصميم فريد من 5 دوائر مختلفة الأحجام وقوسين مميزين إلى جانب فوهات قوية تضخ المياه إلى ارتفاعات مذهلة وتعد واحدة من أشهر الوجهات الترفيهية والسياحية في العالم حيث تمتع النافورة مرتاديها بمناظر مائية خلابة عبر نحو 6 آلاف و608 مصباح مغمور و25 جهاز عرض ملون تتمايل المياه من خلاله على أنغام المقطوعات الموسيقية العربية والأجنبية التي اختيرت بعناية من مجموعة واسعة من الفن الكلاسيكي والفن الحديث.

وتستقطب عروض النوافير مئات الآلاف من المشاهدين كل أسبوع من خلال ما تقدمه من خيارات موسيقية متنوعة تمثل انعكاساً للنسيج الفريد ومتعدد الثقافات لدولة الإمارات ومدينة دبي.