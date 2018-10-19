بحث تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الإمارات ورومانيا

المصدر: أبوظبي - وام

التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها أمس فيوريكا دانتشيلا رئيسة وزراء جمهورية رومانيا في المقر الرئيسي لشركة أدنوك وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى الدولة.

وتطرق النقاش إلى سبل تعزيز التعاون بين الإمارات ورومانيا في مختلف المجالات بما في ذلك قطاع الطاقة الذي يزخر بالعديد من فرص التعاون المهمة التي سيسهم اغتنامها في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين.

واصطحب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، فيوريكا دانتشيلا والزوار في جولة على مركز بانوراما للتحكم الرقمي الذي يتم من خلاله جمع وتحليل بيانات دقيقة ومباشرة تغطي كافة نشاطات وعمليات المجموعة، الذي تم إنشاؤه في إطار الجهود التي تبذلها الشركة نحو التحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة والارتقاء بالأداء وتعزيز القيمة في كافة جوانب ومراحل سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز.

وزارت فيوريكا دانتشيلا كذلك مركز «ثمامة لدراسة المكامن البترولية» التابع لأدنوك، الذي يتم فيه استخدام التحليلات الذكية ومنصات الذكاء الاصطناعي لتعزيز العمليات في المكامن البترولية في باطن الأرض ودعم اتخاذ القرار وتحسين خطط تطوير الحقول وتقليل وقت الحفر.