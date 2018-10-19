73 دكتوراً مواطناً يثرون خبرات «الإمارات للموهوبين»

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أفاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين أن الجمعية تعتزم إثراء منتسبيها بخبرات المبدعين من شرطة دبي.

وخاصة أن الشرطة يوجد فيها 73 دكتوراً مواطناً في كافة التخصصات العلمية، أبرزها تفكيك المفاعلات النووية وتخصيب اليورانيوم، بواقع تخريج دكتورين من ضباطها سنوياً من أفضل الجامعات العالمية، وذلك من خلال توقيع جمعية الإمارات مذكرة تفاهم بينها وبين شرطة دبي.

وشهد معاليه توقيع مذكرة التفاهم، التي وقعها العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي ممثلاً عن القيادة العامة لشرطة دبي، وعن جمعية رعاية الموهوبين مثلها في توقيع المذكرة الدكتور منصور العور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتأتي الاتفاقية حرصاً من الطرفين على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بينهما، وذلك بترسيخ العلاقة في مجال رعاية ودعم برامج الموهوبين لخدمة الطلبة وتوجيه المسؤولين لتحقيق المصلحة العامة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

دعم

وتهدف المذكرة لدعم وتعزيز الدور المنوط بالطرفين في مجال دعم ورعاية أنشطة وبرامج الطلبة الموهوبين، من خلال التنسيق والتعاون بينهما في تبادل التجارب والخبرات والبحوث والدراسات في تلك المجالات والاستفادة من المنشآت لديهما، بالإضافة إلى تفعيل المشاريع والدراسات والبرامج بين الطرفين، التي تتعلق برعاية الموهوبين.

ونوه معالي الفريق تميم بأن الدولة بها الكثير من العقول الفتية، التي تتمتع بالموهبة وتحتاج إلى إثراء ورعاية وإثراء وتنمية قدرات حتى تتمكن من إطلاق مكنوناتها، ومن هنا كان علينا كجمعية لرعاية الموهوبين أن نكون حاضنين لتلك العقول، ورعايتها وتنمية قدراتها، والعمل على استقطاب الطلاب الذين لديهم قدرات ومواهب إبداعية للاستفادة منهم بما يعود على الوطن والمجتمع بالنفع الكبير.

تأهيل وتدريب

ومن جانبه، قال العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي: إن أكاديمية شرطة دبي تمتلك عملية التأهيل والتدريب لإخراج منتج قادر على تحمل الأعباء الوظيفية في المستقبل، ولتحقيق الاستقرار الأمني في المجتمع، وهذه الاتفاقية سوف تعود على الاهتمام بالموهوبين حيث تستقطب الأكاديمية الطلبة من كافة أنحاء الدولة ومن خارجها.

إبداعات

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مناهل ثابت مستشار علمي لجمعية الإمارات للموهوبين أنه يمكن إفادة طلبة أكاديمية الشرطة باختبارات الذكاء، الذي يعد من أكثر الأساليب استخداماً في التعرف إلى الطلاب المتفوقين والموهوبين، حيث تسعى الجمعية إلى تطوير إبداعات الطلبة والشباب بشكل عام من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، وتوجيه المبدعين الوجهة الصحيحة التي تمكنهم من التفوق.

برامج

قال الدكتور منصور العور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن الجمعية منذ نشأتها وهي تضيف برامج لتستوعب هذه الفئة من الشباب الموهوب وخاصة في مرحلة المدرسة، وأطلقت الجمعية العديد من المبادرات منها مبادرة العلماء الشباب ومبادرة المبرمج المواطن، التي أطلقتها للفئة العمرية من 7 سنوات حتى 12 سنه والاتفاقية جاءت لاستثمار القدرات الموجودة اليوم في جمعية الموهوبين.