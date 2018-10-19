الملتقى العربي يوصي بالدور المجتمعي لرواد الكشافة

المصدر: الكويت-البيان

أوصى المشاركون في الملتقى العربي لتفعيل الدور المجتمعي لرواد الكشافة والمرشدات الذي استضافته دولة الكويت الأسبوع الماضي ولمدة خمسة أيام من خلال التعاون بين الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات.

وجمعية الكشافة الكويتية تحت شعار «الرواد نبض الحياة» بضرورة تعريف المجتمعات المختلفة برواد الكشافة والمرشدات من خلال دعوة رجال الإعلام للمشاركة في الأنشطة التي يقوم بها الرواد من خلال الاتحاد والرابطات.

وكذلك ضرورة تنشيط برنامج تبادل الزيارات بين رابطات الدول العربية، وأهمية كيفية اختيار المشاريع التي تخدم المجتمع مع مراعاة الفروق المادية والمجتمعية بين البلدان العربية، والتخطيط لمشروع موحد للرابطات بأهداف محددة من قبل الاتحاد العربي، والاستمرار بمشروع نبض الحياة وذلك لدوره الإيجابي.

ومن التوصيات أيضاً الاحتفال بيوم الرائد العربي في 7 ديسمبر من كل عام واختيار برنامج يحتفل به الرواد سنوياً، والعمل على إبراز الدور الإيجابي للرواد في الخدمة التطوعية والتنموية من خلال تنظيم أنشطة مختلفة في هذا المجال.

إشادة

أشاد الدكتور أحمد بن ثاني الدوسري عضو اللجنة التنفيذية لرواد كشافة العرب وأمين عام رواد كشافة ومرشدات الإمارات باستضافة الكويت للعديد من أنشطة الاتحاد العربي للكشافة، ولإيمانها بما يقدمه من أنشطة تصب في مصلحة الحركة الكشفية ومنظومة الرواد مشيراً إلى ما قدمته دولة الكويت لكل المجتمعات في العالم من مآثر إنسانية ومساعدات في السلم والحرب، وأن استضافتهم لهذا الحدث تحمل دلالة كبيرة عما تقدمه من عطاء بسخاء.