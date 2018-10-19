حاكم رأس الخيمة وولي عهده وطحنون بن محمد وهزاع بن زايد يحضرون أفراح القاسمي وآل حامد

المصدر: أبوظبي ـ وام

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ أرحمة إلى كريمة معالي الشيخ محمد بن بطي آل دحام.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في أرض المعارض بأبوظبي، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان.

والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة.

والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي للنادي.

والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والشيخ عبد الله بن حميد بن عبد الله القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.

والشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سالم بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي، والشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة.

والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية