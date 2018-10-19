شرطة أبوظبي تحتفل بختام مبادرة «طيار المستقبل»

المصدر: أبوظبي - البيان

ثمنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي دعم القيادة الرشيدة في حفلها الختامي لمبادرة طيار المستقبل التي جرى تنفيذها خلال العطلة الصيفية بمشاركة 100 من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية وذلك في إطار عام زايد 2018.

وأكد اللواء علي خلفان الظاهري، مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، في تصريح له على هامش الحفل الختامي حرص واهتمام «الشرطة» بالشباب والنشء وتنمية مهاراتهم العملية والمعرفية ومداركهم من أجل إعدادهم وتأهيلهم للمستقبل.

وأضاف أن المبادرة التي نفذتها إدارة طيران شرطة أبوظبي ركزت على تقديم أنشطة هادفة لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية في إمارة أبوظبي، في بيئة تدريبية مشوقة وفاعلة لتنمية شخصياتهم ومهاراتهم.

وأشاد بالجهود المبذولة في تنمية مهارات الشباب في جو من الترفيه والإبداع على أيدي فريق عمل مؤهل وفي بيئة جاذبة للأنشطة تراعي اهتمامات الطلبة وتقدم لهم برامج مدروسة بإشراف مدربين متخصصين.

مبادرات

وأوضح العميد طيار إبراهيم البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم في مسرح مليح بمجمع إدارات الشرطة، أن شرطة أبوظبي أتاحت الفرصة أمام الطلاب للمشاركة والاستفادة من المبادرة التي نظمتها بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن مبادرات «عام زايد» تعزيزاً لقيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الإنسان.

وأشار إلى أنها قدمت تجربة فريدة وممارسة عملية للطلاب، وعرفتهم على بيئة وآلية العمل الشرطي والأمني، وغرست فيهم حب التعاون والانضباط والعمل ضمن فريق واحد وشجعتهم على العطاء والإبداع.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ المبادرات الهادفة التي تنشر الوعي الأمني وتعزز مسيرة الأمن والأمان وتبث الطمأنينة والاستقرار في مجتمعنا.

مسؤولية

ومن جانبه أكد العقيد طيار عبيد محمد الشميلي، نائب مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، رئيس لجنة مبادرة طيار المستقبل: إن مبادرة «طيار المستقبل» التي استمرت لمدة ستة أسابيع تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية، والتواصل الفعال مع أبناء الوطن من الطلبة وتعريفهم بمجالات العمل الشرطي، وتنمية الروح الانضباطية لديهم وغرس القيم النبيلة في وجدانهم، ورفع مستوى الحس الأمني ونشر الثقافة الأمنية بينهم.

حضر الحفل مديرو الإدارات ونوابهم وعدد من ضباط قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، وعدد من ممثلي الشركاء الاستراتيجيين، وأولياء أمور الطلاب.

وفي ختام الحفل كرم اللواء الظاهري الجهات المشاركة في البرنامج وتسليمها شهادات الشكر والتقدير والدروع التذكارية.

كما قام العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، بتوزيع شهادات التقدير على الطلاب المشاركين في البرنامج، والتقاط الصور الجماعية معهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.