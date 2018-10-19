تنفيذ خطوط مياه رئيسية في دبي بــ 131 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن ترسية عقد مشروع توريد وتمديد وتدشين شبكات نقل مياه رئيسية بأطوال إجمالية تصل لـ 19.5 كيلو متراً، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 131 مليون درهم لربط مناطق متعددة في إمارة دبي.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تأتي ترسية المشروع في إطار سعينا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة في دبي.

حيث نعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية وزيادة كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي تنفيذاً لاستراتيجيتنا وخططنا الطموحة لتلبية احتياجات التنمية الشاملة من الطاقة الكهربائية والمياه، وفي إطار تحقيق تطلعات كافة المعنيين وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة». وتبلغ المدة اللازمة لتنفيذ المشروع .

وذلك وفقاً للبرنامج المخطط له مسبقاً 30 شهراً، ويشتمل المشروع على تمديد أنابيب لنقل المياه الرئيسية من الزجاج المقوى GRE بقطر 1200 ملم والأعمال المرتبطة بها.

وبأطوال تصل إلى 19.5 كيلو متراً، لربط مناطق متعددة تشمل شارع محمد بن زايد وشارع الإمارات مروراً بمطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال في منطقة جبل علي ومدينة دبي الصناعية ومحطة حصيان، وذلك لضخ المياه ورفع قدرة تدفقها وتوفير الاحتياجات المتزايدة من المياه إلى المشاريع التطويرية في تلك المناطق.

ويتضمن المشروع عدة مواقع لعمليات توصيل في ما بين خطوط النقل الرئيسية، وذلك من أجل رفع كميات التدفق المائي وضمان استمرارية وصول المياه ورفع الضغط في الشبكة لمواكبة الطلب المتزايد على المياه في تلك المناطق حسب التخطيط المعتمد.