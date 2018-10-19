الشريفي يحض على نشر السعادة في بيئة العمل

المصدر: أبوظبي - البيان

حض اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي على ضرورة مضاعفة الجهود لتوفير كافة الوسائل والموارد التي تسهم في نشر السعادة في بيئة العمل وإسعاد العاملين والمتعاملين، لافتاً إلى حرص شرطة أبوظبي على رفد جهاز الشرطة بكوادر بشرية.

وشهد الشريفي محاضرة عن دور القادة في تطبيق السعادة المؤسسية التي تستهدف صفوف القيادات العليا بالقيادة العامة للشرطة نظمها مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية بقطاع الموارد البشرية وحضرها مدراء القطاعات بشرطة أبوظبي.

وألقى المحاضرة الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، مؤكداً أهمية نشر السعادة والإيجابية في مؤسساتنا متطرقاً إلى اهتمام وحرص القيادة الرشيدة بوضع سعادة الإنسان في مقدمة أولوياتها.