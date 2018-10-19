بيئة أبوظبي تستعرض بيانات تحقق التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة البيئة في أبوظبي.

وذلك لتعزيز التنسيق بينهما لتوحيد جهودهما لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في جمع البيانات وتحليلها للمساهمة في إعداد الخرائط متنوعة الاستخدامات، وتوفير المعلومات التي تساعد الجهات المعنية على وضع خطة متكاملة وفعالة لتعزيز الوعي البيئي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مراعاة القضايا البيئية في جوانب عملها المختلفة.

كما تنص الاتفاقية على قيام هيئة البيئة في أبوظبي بدعم الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، الذي يقام بدبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، خلال الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر الجاري.

وذلك بمشاركة نخبة من كبار صنّاع السياسات في العالم، ومجموعة من رواد الأعمال والمهنيين، وأكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاءات من جميع أنحاء العالم.

حرص

وبهذه المناسبة، قال عبد الله ناصر لوتاه: «نحن حريصون على ضمان مشاركة أكبر عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018.

وذلك لتوحيد الجهود والمساهمة في إبراز إنجازات دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي تنفيذاً لتوجيهات قيادتها الرشيدة، خلال تبنيها استراتيجية واضحة تقوم على بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة.

ووضع خطط ورؤى طويلة المدى لتحقيقها من خلال منظومة عمل مثالية يحتذى بها تقوم على الشراكة الفعلية والتكامل في الأدوار بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية لتسريع التقدم في هذا المجال، وتعزيز ريادتها».

وأضاف: «تشكل الاتفاقية مع هيئة البيئة في أبوظبي خطوة مهمة في تكريس الجهود لدعم استضافة الدولة لهذا الحدث العالمي الأبرز في مجال البيانات الذي يشارك فيه قادة وصناع قرار وأكثر من 1500 خبير ومختص في هذا المجال، وتتيح لنا هذه الاتفاقية استعراض نموذج دولة الإمارات في تحسين نوعية البيانات البيئية على المستويات الوطنية وتوفير بيانات ذات جودة عالية يسهل الوصول إليها».

تنمية

ومن جانبها، أكدت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، إحدى الجهات الراعية للمنتدى، أهمية هذا الحدث العالمي الذي يسلط الضوء على موضوع بناء قدرات الهيئات الإحصائية الوطنية مع التركيز بشكل خاص على تمكين ورصد التقدم المحرز.