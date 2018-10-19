رائدة فضاء أميركية تعرب عن فخرها بالتدرب مع رواد فضاء إماراتيين

المصدر: دبي ـ البيان

أعربت رائدة الفضاء الأميركية جيسيكا مير، عبر حسابها على «تويتر»، أمس، عن فخرها بالعمل ضمن طاقم دولي متنوع، وخضوعها للتدريب مع رواد الفضاء الروس والإماراتيين.

ووفقاً لما نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر «تويتر» أمس، قالت رائدة الفضاء جيسيكا في تغريدتها: «لا يمكن التفكير في طريقة أفضل لملء المقاعد الثلاثة في «سويوز» مقارنة بطاقم دولي متنوع حقاً مثل هذا، يشرفني أن أتدرب مع زملائي من روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وأرفقت رائدة الفضاء تغريدتها بنشر صورة تجمعها مع كل من رائد الفضاء الإماراتي سلطان سيف النيادي ورائد الفضاء الروسي خلال التدريبات.

ويُذكر أن سلطان النيادي وهزاع المنصوري يشاركان أبريل المقبل، في مهمة مدتها 10 أيام، ضمن بعثة فضاء روسية إلى محطة الفضاء الدولية.