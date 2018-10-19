بحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين الإمارات والجزائر

المصدر: جنيف - البيان

التقت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري، على هامش اجتماعات الدورة 139 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

وبحث الجانبان تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات والجزائر في مختلف المجالات، مع التركيز على أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين، بما يعكس تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين. وأشادت القبيسي بالعلاقة الأخوية التي تجمع البلدين، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية، وفي التضامن الأخوي الصادق والدعم المتبادل.