المطالبة بعدم التستر على المدمن في محيط الأسرة

المصدر: الشارقة- نورا الأمير

حذر المشاركون في «ندوة المخدرات طريق مسدود» من تخلي بعض الأسر عن دورها في عملية التربية والمتابعة وبناء الشخصية مطالبين الأمهات «تحديداً» بعدم التستر على الابن المدمن، بتحييد الأب عن المسألة، وضرورة إعلامه على الفور لمساعدة الابن في الخروج من هذه الدوامة قبل فوات الأوان.

ندوة

وركزت الندوة التي نظمها مكتب عدنان محمد الحمادي للمحاماة والاستشارات القانونية في اليوم الختامي لبرنامج سفراء الوعي القانوني على تكثيف الجهود الرسمية، بمشاركة هيئات المجتمع المحلي للحد من هذه الآفة مع تعزيز العلاقة مع الإعلام والتوسع في توظيف إمكاناته لرفع سقف الوعي لدى أفراد المجتمع.

وناقشت الندوة آليات التعاون وتكاثف الجهود الرسمية والمجتمعية في وضع الخطط والبرامج التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة، ودعا المشاركون في الندوة بمساندة جهود الشرطة في الوقاية والتوعية حيال هذه الآفة، مع ابتكار وتطوير آليات الوقاية منها.

وتناول المشاركون وهم المحامي والمستشار القانوني عبد الرحمن الفردان خبير مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، والعميد المتقاعد أحمد عبد العزيز مدير إدارة مكافحة المخدرات بالشارقة سابقاً والمحامي والمستشار القانوني عدنان محمد الحمادي أسباب الإدمان على المخدرات وأعراضه والآثار المترتبة والعلاج والوقاية والعوامل التي تساعد على انتشار المخدرات وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.