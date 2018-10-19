مبادرة «أُم إلى أُم» تحتفي بتخريج 17 موظفة إماراتية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أنهت 17 موظفة إماراتية ينتمين إلى مؤسسات وقطاعات الأمومة والطفل على مستوى الدولة برنامجاً تدريبياً متكاملاً لإعداد المدربات ضمن مبادرة «من أم إلى أم»، التي أطلقتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي العام الجاري، بالتعاون مع «مينتور العربية»، بما يتماشى مع الأهداف المستقبلية لمركز دعم أولياء الأمور الإماراتيين في المدارس الخاصة بدبي.

جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من المبادرة بحضور الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وفاطمة غانم المري المدير التنفيذي لتطوير برامج تعليم الطلبة الإماراتيين في الهيئة، وحمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي.

والأم حبيبة بن ثالث المستشار الثقافي في هيئة المعرفة، وطيف متنوع من المهتمين بشؤون المرأة والطفل على مستوى دولة الإمارات. واستهدفت المبادرة تعزيز دور الأم في المجتمع وتطوير كفاءتها لتمكينها من لعب دور أكثر فاعلية في تربية جيل واعٍ وقيادي.

جلسات

وشاركت المتدربات في جلسات تدريبية وورش عمل تفاعلية امتدت على مدار ثلاثة أشهر، بواقع جلسة واحدة لمدة ثلاث ساعات أسبوعياً، للوصول إلى تخريج مدرّبات قادرات على تقديم جلسات مماثلة لأمهات من المجتمع الإماراتي لضمان استدامة المبادرة وتوسيع نطاقها.

ومن المتوقع قيام المدربات اللاتي يمثلن الدفعة الأولى من خريجات المبادرة بتدريب نحو 192 أُما إماراتية بحلول شهر فبراير من العام 2019.

دعم

ومن جهتها قالت فاطمة غانم المري المدير التنفيذي لتطوير برامج تعليم الطلبة الإماراتيين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية: «أطلقنا مركز دعم أولياء الأمور الإماراتيين لتقديم الدعم وإثراء العلاقة بين أولياء الأمور والمدارس وتشجيعهم ليكونوا فاعلين في مجتمع مدرسي منسجم يعمل على تحقيق مصلحة الطلبة في إطار شراكات فاعلة داخل المدرسة وخارجها.

مؤكدة أهمية عقد مثل هذه الجلسات كونها تعمل على تعزيز المهارات التربوية وترفع من كفاءة الأم الإماراتية للقيام بأدوار أكثر فاعلية وحيوية في الأسرة والمجتمع.

كما أنه يعزز من مشاركة المؤسسات التي تعمل في قطاع الأمومة والطفل على المستويين الوطني والدولي، ومن شأنه توحيد الجهود لدعم الأسرة الإماراتية من خلال هذه المبادرة أو غيرها، وأضافت إن فريق المبادرة بصدد استقبال الدفعة الثانية من البرنامج».

محاور

وتتضمن الجلسات التدريبية عدة محاور منها الاطلاع على أهمية دور الأم في المجتمع، والتعرف إلى التطور الفكري والجسدي والنفسي للطفل، ومهارات الإصغاء والمحادثة وقضاء فترات مفيدة وممتعة مع الطفل، وتنظيم حياة الطفل الاجتماعية وإنشاء صداقات، بالإضافة إلى تقديم القدوة الحسنة للطفل والاهتمام بالنفس وتقديمها على الغير من مبدأ «لنفسك عليك حق».

من جانبه، قال بشارة علي مدير قسم التواصل وتنمية الموارد نائب المدير التنفيذي بالوكالة في مينتور العربية: «نعتز في مينتور العربية بمشاركتنا بهذه المبادرة، ومواصلة التعاون الوثيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي».