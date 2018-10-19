نعى مجلس حكماء المسلمين ورئيسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأعضاء المجلس وأمينه العام ومكتبه التنفيذي إلى الأمة الإسلامية والعالم، المشير عبد الرحمن سوار الذهب، رئيس السودان الأسبق عضو المجلس، الذي وافته المنية أمس.

وقال المجلس في بيان: «إنه إذ ينعى فقيد الأمة والإنسانية فإنه يؤكد أن مواقفه التاريخية والوطنية وانحيازه الدائم للإنسانية وجهوده في عمل الخير وسعيه لنشر السلام والتصدي للقتل وإسالة الدماء سيظل علامة مضيئة في تاريخ الأمة الإسلامية والعالم». ‎وتقدم المجلس بخالص العزاء وصادق المواساة للأمتين العربية والإسلامية ولأسرة الفقيد الراحل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.