تخريج 3 دورات تدريبية في شرطة عجمان

المصدر: عجمان- البيان

شهد العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في شرطة عجمان، وبحضور العقيد عبدالله بن سعيد النعيمي مدير معهد تدريب الشرطة بالإنابة، حفل تخريج 3 دورات، نظمها المعهد في قاعة الإمارات بمبنى القيادة.

حيث كانت الدورة الأولى حول «التخطيط والتحقيق في الحوادث المرورية» بمشاركة 14 منتسباً من الضباط من مختلف قيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، قدمها الدكتور فؤاد علي القهالي، تناول فيها الطرق والأساليب المتبعة في تخطيط الحوادث المرورية.وكانت الدورة الثانية حول «إدارة الوقت والأولويات» بمشاركة 29 منتسباً من صف الضباط والأفراد والمدنيين من مختلف القيادات الشرطية بالدولة .

بينما كانت الدورة الثالثة حول «التفكير الاستراتيجي واستشراف المستقبل» بمشاركة 60 منتسباً.