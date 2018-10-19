أبحاث لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة الجوية بالإمارات

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

تتعاون هيئة الطيران المدني في الإمارات مع شركة سيريدج للتكنولوجيا الكندية، من أجل إجراء أبحاث وتطوير تطبيقات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المراقبة الجوية.

وقال أليكس سوريول، كبير خبراء التكنولوجيا في "سيريدج"، إن مشروع شركته في سنغافورة يستخدم الذكاء الاصطناعي في تسهيل إدارة نشاط الطائرات على الأرض.

والشراكة الجديدة مع هيئة الطيران المدني في الإمارات سوف تبحث في استغلال تكنولوجيا مماثلة لإدارة المراقبة الجوية وتسهيل عمليات الإنذار الجوي. وقال سوريول إن الذكاء الاصطناعي له إمكانات هائلة في قطاع الطيران، وأضاف أن مشروع شركته مع سنغافورة طور أدوات لتحليل البيانات يمكن تطبيقها في الإمارات، وأن هذا التعاون مع الإمارات هو الأول من نوعه في هذا المجال.