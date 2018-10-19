600 طبيب ومختص في المؤتمر الدولي للطب النفسي بأبوظبي

انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات المؤتمر الدولي للصحة النفسية، الذي تنظمه مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» وبمشاركة أكثر من 600 طبيب ومختص في مجالات الطب النفسي. وأكد البروفسير أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، والرئيس السابق للجمعية العالمية للطب النفسي أن هناك من 800 ألف إلى مليون حالة انتحار تقع سنوياً على مستوى العالم، أي حالة انتحار كل 16 ثانية، وأمام كل حالة انتحار يقع أكثر من 20 محاولة فاشلة للانتحار.

وذلك بسبب المعاناة من الأمراض النفسية، مشيراً إلى أنه يمكن علاج ومنع 70% من حالات الانتحار.

ومن جانبه، صرح الدكتور طارق درويش رئيس المؤتمر، ومدير الشؤون الطبية في جناح العلوم السلوكية بمدينة الشيخ خليفة الطبية:

«إن نسب الأمراض والاضطرابات النفسية على المستوى العالمي لا تختلف كثيراً عن النسب الموجودة في الدولة فنسبة اضطرابات القلق تتراوح من 6 إلى 8% والاكتئاب من 4 على 6% والفصام 1% والوسواس القهري من 2 إلى 3% والاضطرابات الوجدانية ثنائية القطب من 2 إلى 3%، لافتاً إلى أن معظم المرضى المراجعين لجناح العلوم السلوكية في مدينة الشيخ خليفة الطبية يعانون من اضطرابات ثنائي القطب والفصام.

وأوضح أن الجديد في مؤتمر الطب النفسي هذه العام أنه يبحث قضية «العلاج الشخصي» وهو عبارة علاج المريض بصورة متكاملة من ناحية فهم شخصيته وتركيبته البيولوجية. أبوظبي ـ مصطفى خليفة