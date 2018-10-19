شرطة عجمان تدشن مبادرة «علمني زايد»

المصدر: عجمان - البيان

ضمن مبادرات عام زايد 2018 التي ينظمها مكتب المفتش العام بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لمبادرات وزارة الداخلية، دشّن اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان مبادرة «علمني زايد» في معهد تدريب الشرطة بالقيادة العامة لشرطة عجمان.

وجاءت مبادرة «علمني زايد» بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعام زايد احتفاء بالقائد المؤسس وإبراز القيم النبيلة السامية التي تحلى بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وورثها لشعبه من بعده جيلاً بعد جيل، والقيم التي عرف بها، رحمه الله، والمليئة بالحكمة والاحترام والعزيمة والإرادة والوفاء والانتماء للوطن والاستعداد للتضحية من أجله بكل غال، ودور المغفور له في بناء الدولة وإنجازاته المحلية والعالمية.