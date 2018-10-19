اكتمال الاستعدادات لانطلاق مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم

المصدر: دبي - وام

تنظم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الدورة الـ 3 لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث خلال الفترة من 4 إلى 16 نوفمبر المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم: «إن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أكملت استعداداتها الخاصة بانطلاقة المسابقة».

وأضاف بوملحه: «إن الجائزة تلقت حتى الآن موافقة أكثر من 70 دولة وجالية مسلمة حول العالم على المشاركة، وهذا العدد قابل للزيادة خلال الأيام المقبلة خاصة بعد النجاح المتميز الذي حققته الدورتان السابقتان والمشاركة الكبيرة التي شهدتهما من الدول والجاليات المسلمة».

وأوضح أن المسابقة كما هي في الدورة الثانية ستقام بنظام الفترتين الصباحية والمسائية بمسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي وبحضور الجمهور.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة انتهت من اختيار متسابقات الإمارات وذلك بعد انتهاء فترة الاشتراك التي أعلنت عنها الجائزة عبر موقعها على شبكة الإنترنت وفق بعض الشروط إلى جانب اختيار لجنة التحكيم الدولية وإصدار تأشيرات الدخول للدولة للمتسابقات والمرافقين لهن.

وأثنى على الجهود الكبيرة والمتميزة التي قامت بها جميع وحدات الجائزة والعمل بروح الفريق الواحد والحرص على أن يخرج هذا العمل بالصورة التي عرفها الناس عن الجائزة من حسن تنظيم ودقة تنفيذ.