أحمد أبو الغيط متحدثاً رسمياً في مؤتمر الاستثمار في المستقبل

المصدر: الشارقة - وام

يستضيف مؤتمر «الاستثمار في المستقبل» الذي ينطلق بدورته الـ 3 يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري تحت شعار «الشباب: تحديات الأزمات وفرص التنمية» أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية متحدثاً رسمياً.

ويهدف المؤتمر من خلال استضافة أبو الغيط في يومه الأول إلى إثراء المناقشات التي تتناول واقع الشباب نظراً لخبرته الطويلة في هذا الشأن إلى جانب توصياته بالتركيز على تنمية مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات والقدرة على القيادة والتعلّم مدى الحياة، باعتبارها مهارات المستقبل التي ينبغي العمل على إكسابها للناشئة.

ويجمع المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة «القلب الكبير» المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم بالشراكة مع عدد من منظمات الأمم المتحدة ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، مجموعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى جانب نخبة من الأكاديميين والإعلاميين والخبراء الدوليين والمنظمات الشبابية.

بهدف إلقاء الضوء على جملة من القضايا التنموية الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستعراض مجموعة من السياسات والمنهجيات الإبداعية الفاعلة للتعامل معها بمشاركة قادة الفكر وصناع القرار.

وأكد أبو الغيط في أكثر من مناسبة، إيمانه بقوة المجتمع العربي وقدرة شبابه على تخطي التحديات، حيث ذكر في كلمة له أمام الدورة الـ41 لمجلس وزراء الشباب العرب، أنه لا يمكن أن يتقدم مجتمع من المجتمعات أو تنهض أمة من الأمم من دون حد أدنى من العلاقة الصحية بين الأجيال.

معتبراً أن تلك العلاقة وحدها هي التي تضمن أن يزاوج المجتمع بين ما لدى الشباب من روح جديدة وأفكار إبداعية من ناحية، وما يحمله الجيل الأكبر من خبرة متراكمة من جانب آخر.