جواهر القاسمي لمواطنة: أنا أمك وجميع مشاكلكم ستحل

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

لبّت حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مناشدةً أطلقتها مواطنة تدعى «فاطمة» عبر برنامج «الرابعة والناس»، على أثير إذاعة وتلفزيون عجمان، ذكرت فيها تراكم الديون عليها، بعد أن أقعد المرض والدتها، وباتت عاجزة عن الإنفاق على أسرتها، بعد ترْك والدها لها وشقيقها وهما صغيران.

وفاجأت سموها «فاطمة» باتصال هاتفي، اطمأنت من خلاله عليها وعلى أحوالها هي وشقيقها ووالدتها، وقالت لها: «أنا أمك، وجميع مشكلاتكم ستُحلّ بإذن الله».

وأكدت فاطمة، في مكالمتها الهاتفية، أنهم يعيشون في ضيق مالي شديد، حيث إن والدها تركها هي وشقيقها وهما صغيران، وتولّت والدتهما الإنفاق عليهما.

ولكنها بعد أن تقدمت في العمر وضعفت قوتها تركت العمل، وتراكم عليهم إيجار المنزل وغيره من المصروفات، حتى فكرت هي وشقيقها التوأم، البالغ من العمر 18 عاماً، أن يتركا الدراسة، ويعملا لسداد متأخرات الإيجار. وكان الإعلامي خالد المرزوقي أبلغ فاطمة السلام من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وزفّ إليها بشرى حل مشكلتها بالكامل، موضحاً أن عليها مراجعة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة بعد غد.