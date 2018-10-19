بلدية أبوظبي تنظم «عاصمتي» في مدينة محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مدينة زايد فعالية «عاصمتي» في حديقة Z30 في مدينة محمد بن زايد بالتعاون والشراكة مع هيئة البيئة في أبوظبي والشرطة المجتمعية ومدرسة الدانة ومديرية الطوارئ والسلامة العامة ومستشفى الأهلية ومتطوعي الهلال الأحمر وجمعية أصدقاء البيئة وشركة أركو.

وحرصت البلدية على توعية المجتمع من خلال فعاليات الحفاظ على مظهر المدينة، حيث تضمنت فقرات توعوية وتثقيفية ترفيهية ومسابقات.

وتهدف الفعالية إلى توعية زوار الحدائق وأهالي المناطق وطلاب المدارس بشأن الحفاظ على البيئة والمرافق المجتمعية، وتعزيز دور البلدية في توعية المجتمع بأهمية المساهمة في مواجهة مشوهات المظهر العام. كما قدم الشركاء الاستراتيجيون فقرات توعوية وإرشادية بشأن مظهر المدينة والبيئة ومعايير الصحة والسلامة.

وشهدت «عاصمتي» كذلك تنظيم المعرض التوعوي ضمن خيمة أقيمت لهذا الغرض في موقع الفعالية، التي اشتملت كذلك على تقديم خدمات البلدية مثل التفتيش والزراعة، والصيانة، والخدمات المجتمعية، الخاصة بمظهر المدينة وورش العمل حول الزراعة وتدوير النفايات، كما قدمت المؤسسات الصحية الفحوص الطبية المجانية إلى جميع المشاركين في الفعالية.