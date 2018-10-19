لجنة مُختصة بكشافة الإمارات للحصول على «الجودة»

المصدر: دبي- البيان

تقدمت جمعية كشافة الإمارات إلى المنظمة الكشفية العالمية بطلبها واستعدادها لإجراء تقييم نزيه ومحايد للحصول على شهادة «GSAT» الخاصة بتطبيق معايير الجودة، التي دعت إليها المنظمة الكشفية العالمية في مؤتمرها العالمي المنعقد في باكو في أذربيجان في أغسطس 2017.

وعقدت جمعية كشافة الإمارات اجتماعات مكثفة للجنة المكلفة للحصول على الشهادة، حيث ترأس فريق عمل تطبيق معايير الشهادة الكشفية خليل رحمة علي الأمين العام للجمعية، وعضوية د.عبد الله المشرخ عضو مجلس إدارة الجمعية.

وعبيد عبيد مفتاح عضو مجلس إدارة الجمعية، والقائد هشام عبد السلام موسى- السكرتير الفني للجمعية، والقائد وائل نبيل عبد العال السكرتير الإداري للجمعية، وحضر من قبل المنظمة الكشفية العالمية حميد برغازي، المقيم المحايد، والقائد عبد الله عبد الحميد، وأمنية عباس أحمد مديرة التنمية المؤسسية بالإقليم العربي.

وعلى مدى يومين متواصلين تم عقد جلسات مكثفة لتقييم المجالات العشرة التي تضمنتها استمارة تقييم GSAT التي تناولت: المتطلبات المؤسسية الخاصة بالجمعية وعلاقتها بالمنظمة الكشفية العالمية، وإطار عمل الحوكمة فيما يتعلق بالدستور والتشكيلات الداخلية.