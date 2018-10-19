شاشات سينمائية لتعزيز التوعية بالإجراءات الوقائية أثناء الضباب

المصدر: أبوظبي- البيان

بدأت إدارة الإعلام الأمني، بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي نشر فيديوهات إرشادية للجمهور عبر شاشات السينما، بعدة لغات تركز على التدابير الوقائية، التي يجب أن يلتزم بها قائدو المركبات أثناء تشكل الضباب في إطار حملة توعية شاملة بالتعاون مع الشركاء.

وأوضح الرائد إبراهيم البطيح مدير مركز مواقع التواصل الاجتماعي بإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة أن نشر الفيديوهات على شاشات السينما، يستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، لتعزيز سلامتهم مرورياً في ظروف الطقس المختلفة وخصوصاً عند تشكل الضباب.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي الساعية إلى تعزيز الثقة لدى أفراد المجتمع وتقديم أفضل الخدمات بأساليب عصرية.