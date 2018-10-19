رئيسة وزراء رومانيا تشيد بجهود الشيخة فاطمة لدعم المرأة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

أشادت فيوريكا دانتشيلا رئيسة الوزراء الرومانية بالجهود الكبيرة التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في دعم المرأة الإماراتية ووصولها إلى مناصب عليا في الدولة.

جاء ذلك في تصريح لها عقب زيارة قامت بها يرافقها الدكتور أحمد عبدالله المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا والدكتور أدريان ماتشيلارو سفير رومانيا لدى الدولة إلى مقر الاتحاد النسائي العام أمس، حيث كان في استقبالها نورة السويدي مديرة الاتحاد وعدد من القيادات النسائية.

وقالت رئيسة وزراء رومانيا: «إنها اطلعت خلال زيارتها للاتحاد النسائي على نماذج هامة تعبر عن التقدم الكبير الذي حققته المرأة الإماراتية والدعم الذي حظيت به من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك». وأضافت: «إنها معجبة بما أنجزته المرأة الإماراتية خلال السنوات الماضية وتواجدها في ميادين العمل المتعددة وهذا كله بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تقف إلى جانب المرأة والأم في الدولة».

ولدى وصول رئيسة وزراء رومانيا إلى مقر الاتحاد كان في استقبالها نورة السويدي، والدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية لمكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، وعدد من القيادات النسائية. وقامت الضيفة بجولة في أقسام الاتحاد النسائي حيث زارت قاعة الجوهرة التي تضم مئات الميداليات والأوسمة التي حصلت عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من ملوك وأمراء ورؤساء دول عربية وصديقة .

ومن منظمات وجهات دولية ومحلية تعبر عن تقديرهم الرفيع لما قدمته سموها لدعم المرأة الإماراتية وغيرها من نساء العالم. وزارت مركز الرؤيا حيث قدمت فاطمة العامري مديرة المركز شرحاً عن المهام التي يقوم بها، وكذلك الخيمة التي تضم نماذج من الصناعات اليدوية التقليدية.

وتعبر عن التراث الإماراتي الأصيل، وتعرفت والوفد المرافق لها على الجهود التي يبذلها الاتحاد النسائي العام في الحفاظ على تراث الدولة، وأبدت إعجاباً كبيراً بالصناعات اليدوية وبالتطور والنهضة الحضارية التي شهدتها أبوظبي.

كما تعرفت أيضاً على مظاهر الحياة اليومية سابقاً للأسرة الإماراتية والعادات والتقاليد التي تميزت بها حيث عبرت عن إعجابها بما شاهدته من نماذج معبرة لتقدم المرأة الإماراتية. ومن جانبها رحبت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام بزيارة رئيسة وزراء رومانيا لمقر الاتحاد، وقالت: «إن هذه الزيارة لها أهمية كبيرة لتتعرف الضيفة على مراحل تقدم المرأة الإماراتية في مجالات العمل كافة».

وأوضحت أن الاتحاد النسائي يقدر هذه الزيارة كونها من دولة لها علاقات جيدة مع الدولة، ويحرص الاتحاد على إطلاع قادة وشعوب هذه الدول على البرامج التي يضعها الاتحاد النسائي برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لصالح المرأة في المجالات كافة.