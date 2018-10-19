سفيرنا لدى أبوجا يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس النيجيري

المصدر: أبوجا - وام

قدم فهد عبيد محمد التفاق أوراق اعتماده للرئيس النيجيري محمد بخاري سفيراً مفوضاً فوق العادة للدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك خلال المراسم الرسمية التي أقيمت بالقصر الرئاسي في العاصمة أبوجا.

ونقل السفير للرئيس النيجيري خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم له وللشعب النيجيري مزيداً من التقدم والازدهار.

وأشار السفير إلى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، مؤكداً أنه سيعمل كل ما بوسعه لتعزيزها في المجالات كافة، بما فيها مجال التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني. ومن جانبه، حمّل الرئيس النيجيري سفير الدولة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى شعب دولة الإمارات متمنياً لهم مزيداً من التقدم والازدهار.