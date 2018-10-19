حمدان بن زايد: الإمارات تمد جسور التعاون مع الدول الصديقة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة بقصر النخيل فيوريكا دانتشيلا رئيسة وزراء جمهورية رومانيا والوفد المرافق. ورحب سموه في بداية اللقاء برئيسة وزراء رومانيا والوفد لها متمنياً للعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين مزيداً من النمو والتطور.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،.

ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تسعى إلى مد جسور التعاون والصداقة مع الدول الصديقة والارتقاء بالعلاقات معها إلى مستويات رفيعة من العمل المشترك، مشيراً سموه إلى أن التعاون بين البلدين يشهد نمواً مطرداً ومتنوعاً.

ومن جانبها أكدت رئيسة وزراء جمهورية رومانيا حرص بلادها على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحتلها الدولة حالياً على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وأحمد عبدالله المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا، وسلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

جولة

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي أمس الأول في واحة الكرامة فيوريكا دانتشيلا رئيسة وزراء رومانيا.

واستعرضت دانتشيلا لدى وصولها موقع الواحة مراسم حرس الشرف، ثم وضعت إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال. وسجلت في ختام الجولة كلمة في سجل الزوار عبرت فيها عن تقديرها لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.