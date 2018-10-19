خليفة يصدر مراسيم اتحادية بتعيين ونقل سفراء ومديري إدارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن تعيين ونقل موظفين ومديرين عامين وسفراء، نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المرسوم الاتحادي رقم «137» لعام 2018 بإنهاء خدمة مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية المهندس عبد الله سالم بخيت الكثيري، ونص المرسوم الاتحادي رقم «138» لعام 2018 على تعيين المهندس محمد شريف علي محمد الخوري مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بدرجة وكيل وزارة.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم «139» لسنة 2018 بتعيين خلدون خليفة المبارك مبعوثاً خاصاً لرئيس الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «140» لعام 2018 بتعيين الدكتور أحمد مبارك علي راشد المزروعي، رئيساً لمكتب حاكم إمارة أبوظبي في وزارة شؤون الرئاسة، ويتبع مباشرة لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

تعيين

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم «141» لعام 2018 بشأن تعيين معالي أحمد علي محمد عبد الله الصايغ بمنصب وزير دولة، وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «142» لسنة 2018 بشأن إنهاء خدمات جمعة محمد عبد الله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية اعتباراً من 15 فبراير2017.

وبحسب المرسوم الاتحادي رقم «143» لعام 2018 يعهد لعلي عيسى سالم محمد سالم الظاهري القيام بمهام سفير الدولة لدى أفغانستان ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم «144» لعام 2018 الذي يقضي بنقل عمر سيف سعيد غباش المري سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما نص المرسوم الاتحادي رقم «145» لعام 2018 على تعيين لبنى قاسم محمد يوسف البستكي عضواً في السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وذلك اعتباراً من 30 أغسطس 2018.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «146» لعام 2018 الذي يقضي بإحالة مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة جاسم محمد الزعابي إلى التقاعد.

* خلدون المبارك مبعوثاً خاصاً لرئيس الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية

* أحمد المزروعي رئيساً لمكتب حاكم إمارة أبوظبي بوزارة شؤون الرئاسة

* لبنى البستكي بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى في الخارجية