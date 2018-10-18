ضبط 40 سيارة مزودة بأجهزة إحداث الضجيج في الشارقة

المصدر: الشارقة ــ نورا الأمير

أفاد اللواء سيف الزري قائد عام شرطة الشارقة أنه تم ضبط أكثر 40 سيارة مزودة بأجهزة إحداث الضجيج، مؤكدا حرصهم على توفير أكبر قدر من الأمن والأمان والسلامة لأفراد المجتمع، وقال إن أصحاب هذه السيارات المضبوطة يحتجون بوجود تصريح لديهم لكن هذه التصاريح لا تمنحهم الحق في إحداث الضجيج، فهذا يؤثر على أفراد المجتمع ويؤدي إلى إزعاجهم تحديداً في الأوقات المتأخرة من الليل، وأهاب مدير شرطة أفراد المجتمع الالتزام بإجراءات واشتراطات السلامة وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية، محذرا من إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وذكر أن المناطق البرية التي تشهد إقبالا كبيرا من المرتادين مع اعتدال الطقس ستشهد تواجدا أمنيا أكبر من الفترة الحالية من خلال وجود دوريات وفرق مختلفة، بهدف الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وليس مخالفتهم، وستتخذ الشرطة إجراءات صارمة مع الشخص المخالف، لضمان سلامته وسلامة الأشخاص الآخرين المرتادين لهذه المناطق.

وقال القائد العام لشرطة الشارقة ان خططهم جاهزة للشتاء وفرق الشرطة تكثف تواجدها في المناطق التي تشهد تواجدا كثيفا، مثل منطقة البداير وغيرها من المناطق البرية ذات الاقبال الشديد من الجمهور في العطلات، داعيا إلى الابتعاد عن الممارسات الخاطئة كالقيادة المتهورة، وإزعاج الآخرين، والاضرار بالبيئة وعدم المحافظة عليها.