راشد بن حمد الشرقي يترأس اجتماع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ظهر اليوم في مقر الهيئة اجتماعاً لموظفي الهيئة، بحضور المدير التنفيذي للهيئة فيصل جواد.

وأعرب سمو الشيخ الدكتور راشد عن سعادته بلقاء الموظفين شاكراً لهم جهودهم المتواصلة في تسيير دفة العمل والارتقاء به وتطويره، وناقش سموه مع الموظفين حيثيات العمل في أقسام الهيئة المختلفة، ورحب سموه بالأستاذ فيصل جواد بعد تسميته مديراً تنفيذياً للهيئة متمنياً له التوفيق في أداء رسالته القادمة، داعياً الجميع إلى التعاون معه في تنفيذ أجندة الهيئة في المرحلة القادمة، واعداً سموه بتوفير كافة الاحتياجات التي تُعين الموظفين على أداء رسالتهم بالطريقة المثلى،وشجع سموه الموظفين الشباب بالهيئة على المثابرة والعمل على خلق الأفكار الإبداعية التي تساهم في تطوير الأداء.

كما اطلع سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد على برنامج العمل بالهيئة خلال الشهرين القادمين ومن بينها الإعداد لاحتفالات اليوم الوطني ومشاركة الهيئة في معرض الشارقة للكتاب وملتقى الفجيرة الوطني.

ووجه سمو الشيخ راشد بتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة بالإضافة إلى إطلاق موقع جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع بأقرب وقت.

وفي نهاية الاجتماع أعرب الموظفون عن سعادتهم وسرورهم بلقاء سموه مؤكدين بذل المزيد من العمل الجاد والدؤوب للارتقاء بما تقدمه الهيئة.

من جهة أخرى اطلع سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي على سير العمل بقناة الفجيرة الفضائية، وذلك خلال لقائه اليوم في مكتب سموه بعماد باسيلي مدير القناة وناهد نصر مديرة البرامج بالقناة واستعرض سموه معهما الخارطة البرامجية الجديدة التي تتضمن مجموعة من البرامج المنوعة.