حمدان بن زايد يستقبل رئيسة وزراء جمهورية رومانيا

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بقصر النخيل معالي السيدة فيوريكا دانتشيلا رئيسة وزراء جمهورية رومانيا والوفد المرافق.

ورحب سموه في بداية اللقاء برئيسة وزراء رومانيا والوفد المرافق لها متمنيا سموه للعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين مزيدا من النمو والتطور.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية رومانيا وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين في مختلف المجالات وبشكل خاص الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية.

واكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تسعى إلى مد جسور التعاون والصداقة مع الدول الصديقة والارتقاء بالعلاقات معها إلى مستويات رفيعة من العمل المشترك.. مشيرا سموه إلى أن التعاون بين البلدين يشهد نموا مطردا ومتنوعا.

من جانبها أكدت رئيسة وزراء جمهورية رومانيا حرص بلادها على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.. مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحتلها الدولة حالياً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء.. معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة وأحمد عبدالله المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا وسلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وحضرها من الجانب الروماني تيودور ميليشكانو وزير الخارجية وشتيفان رادو أوبريا وزير بيئة الاعمال والتجارة وسورينا بينتيا وزيرة الصحة ورامونا مانيسكو نائبة في البرلمان الأوروبي وداريوس فلكوف مستشار الدولة والدكتور أدريان ماتشيلارو سفير رومانيا لدى الدولة.