سدود وزارة الطاقة والصناعة تحجز 1,581,350 مترا مكعبا من المياه

المصدر: أبوظبي- البيان

شهدت الدولة هطول أمطار الخير يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018، وقد تركزت الأمطار على المنطقة الشرقية والوسطى من الدولة.

وقد أدت الأمطار إلى جريان عدد من الأودية وتجمع المياه في عدد من السدود التي تشرف عليها وزارة الطاقة والصناعة، وبلغت كمية المياه المحتجزة 1.581.350 مترا مكعبا.

ومن خلال متابعة الفريق الفني لإدارة السدود بوزارة الطاقة والصناعة للحالة المطرية فقد سجل العديد من السدود امتلاء بحيراتها بالمياه وهي سدود القور وبراق والخليبان والمستب وحاجز المنيعي حاجز اللص في المنطقة الوسطى وكذلك سد الحيل في المنطقة الشرقية.

وقد سجل ارتفاع المياه في بحيرة سد الحيل بمقدار 4.33 متر وارتفاع المياه في بحيرة سد حام جـ بمقدار0.5 متر وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد حمد ب بمقدار 0.5 متر وارتفعت المياه في بحيرة سد لبن بمقدار 1.4 متر وشهدت بحيرة سد وادي مي ارتفاع المياه بمقدار 3 متر وارتفعت المياه في بحيرة سد الخليبان بمقدار 4.46 متر وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد المستب بمقدار 3.23 متر وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة حاجز اللص بمقدار 4.46 متر وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة حاجز المنيعي بمقدار 5.06 متر وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد الربقة بمقدار 2.6 متر وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد القور بمقدار 7.5 متر وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد براق بمقدار 6.7 متر وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد طوى بمقدار 0.5 متر وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد غلفا بمقدار 1 متر وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد شوكة بمقدار 6.7 متر وكذلك تجمع كميات قليلة من المياه في بحيرة سدود مزيرع وفلي1.

ودعت وزارة الطاقة والصناعة مرتادي الأودية والسدود إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة التي تهدف إلى سلامتهم وسعادتهم والحفاظ على منشآت السدود التي أنشأت من أجلهم.