«جائزة دبي للقرآن» تشارك بمسابقة موسكو

المصدر: دبي - البيان

غادر دبي أمس، وفد جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إلى روسيا، للمشاركة في فعاليات مسابقة موسكو الدولية للقرآن، في دورتها الحادية والعشرين (دورة زايد الخير)، برئاسة الدكتور سعيد عبد الله حارب المهيري نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وعضوية المهندس سامي عبد الله قرقاش عضو اللجنة المنظمة، رئيس وحدة العلاقات العامة.

وأحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة، رئيس وحدة الإعلام، كما يضم الوفد، الشيخ على حسن عبد الله، حيث سيشارك في لجنة التحكيم الدولية، والمتسابق وليد حمد المرزقي، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة في المسابقة في فرع الحفظ والتلاوة، وسيرافقه خالد المرزوقي نائب رئيس وحدة العلاقات العامة بالجائزة.وقال إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن الجائزة حرصت على المشاركة المتميز ة في هذه المسابقة، من خلال الوفد رفيع المستوى، توطيداً للعلاقات المتميزة التي تربط الجائزة مع جائزة موسكو الدولية، من خلال الزيارات المتبادلة.

والحرص على تبادل المشاركة في المسابقة الدولية، التي ينظمها الطرفان في كل عام، كما أن مسابقة موسكو الدولية التي ينظمها مجلس شورى المفتين، تعتبر من المسابقات المتميزة على المستوى الأوروبي ويشارك فيها عدد كبير من مختلف دول العالم وتحظى باهتمام كبير على المستوى الرسمي والشعبي، ويشارك فيها عدد كبير من المتسابقين من مختلف دول العالم. وأضاف أن جائزة دبي، ومن خلال مبادراتها المختلفة، بمناسبة عام زايد، كانت قد تكفلت برعاية مسابقة موسكو الدولية للقرآن في دورتها لهذا العام.