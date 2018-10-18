المؤتمر الدولي للصحة النفسية ينطلق اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تنطلق اليوم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدينك» فعاليات المؤتمر الدولي للصحة النفسية، الذي تنظمه مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبمشاركة أكثر من 600 طبيب ومختص في مجالات الطب النفسي

ويبحث المؤتمر على مدار 3 أيام أحدث أساليب التشخيص والعلاج والتأهيل للأمراض النفسية بما فيها حدث التطورات والممارسات العالمية في مجالات التشخيص والعلاج والتأهيل في مجالات الطب النفسي، بما فيها أحدث تطورات علاج الفصام والاكتئاب والاضطرابات النفسية والانتحار، إلى جانب تحسين نتائج العلاج وتحديد الأعراض الجانبية للأدوية النفسية وكيفية التعامل معها.

وصرح الدكتور طارق درويش رئيس المؤتمر، مدير الشؤون الطبية في جناح العلوم السلوكية بمدينة الشيخ خليفة الطبية: «إن المؤتمر يعد من أبرز الأحداث العلمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم واستقطب هذا العام ما يزيد على 60 باحثاً ومختصاً من داخل الدولة ومن مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن المؤتمر سيكرم 3 من أبرز علماء الطب النفسي في المنطقة العربية.