«كهرباء الشارقة» تشارك في ندوة مؤسسة زايد الدولية للبيئة

المصدر: الشارقة - البيان

شارك وفد من هيئة كهرباء ومياه الشارقة، في الندوة التي تنظمها مؤسسة زايد الدولية للبيئة، بعنوان رحلة الماء من المالح إلى العذب وتأثيراتها البيئية، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين، حيث زودت المؤسسة هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بإصداراتها المختلفة، التي تبلغ 23 إصداراً، لإضافتها إلى مكتبة الهيئة، والاستفادة منها في تنمية وعي الموظفين والمراجعين وتنمية معارفهم.

وثمّن الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء، ومياه الشارقة، جهود مؤسسة زايد الدولية للبيئة، ورئيس اللجنة العليا للمؤسسة الدكتور محمد أحمد بن فهد، على دعم وتشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية الوطنية، وتحفيز الأفراد والمؤسسات على التميز في البحث والابتكار في مجال البيئة الطبيعية،.

ودعم وتشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية الوطنية المتميزة، التي من شأنها المساهمة في تحقيق استدامة الموارد الطبيعية والطاقة، تحفيز الأفراد والمؤسسات على التميز في البحث والابتكار الذي يوفر حلولاً لقضايا البيئة. وأكد أن إصدارات مؤسسة زايد الدولية للبيئة، ضمن سلسلة عالم البيئة التي منذ عام 2003، تناقش عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة.

وتعد إضافة لمكتبة الهيئة لإثراء معارف الموظفين والمراجعين، مشيراً إلى أن الندوة التي سيشارك فيها وفد من الهيئة، وسيناقش خلالها المؤلفان موضوع الكتاب مع الجهات المعنية بالتحلية والمن المائي والبيئي، بهدف الاطلاع على على آخر المستجدات ونشر الوعي والثقافة البيئية.