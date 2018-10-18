30 % نسبة انخفاض أسعار الأسماك في عجمان

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

شهد سوق الأسماك في عجمان منتصف الأسبوع الجاري تدفق الصيد الوفير من الأسماك، ما أدى إلى انخفاض أسعار بعض الأنواع بنسبة تصل إلى 30%، وذلك مع قرب حلول فصل الشتاء وموسم الصيد بالشباك.

وأكد العاملون في سوق الأسماك أن الأسعار شهدت انخفاضاً عن الأسبوع الماضي بسبب وفرة الأسماك، مشيرين إلى إقبال الجمهور على الشراء خاصة لأنواع الشعري والهامور والبلطي، متوقعين انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 50% في غضون الأيام المقبلة.

وقال حكيم إبراهيم إنه مع انطلاقة الموسم الجديد وبدء الصيد بالشباك هناك انخفاض كبير في الأسعار نتيجة لوفرة الأسماك، مشيراً إلى أن سعر الكيلو للسمك الشعري بلغ 20 درهماً، وكيلو الهامور 30 درهماً والكنعد 25 درهماً، مؤكداً إقبال الجمهور على شراء الأسماك المختلفة منذ الصباح الباكر لأن الأسعار مناسبة.

كما أنه من مصلحة الجميع البيع السريع للأسماك وهي طازجة وتحقيق الربح البسيط أفضل من التخزين الذي يؤثر سلباً على سلامة الأسماك، كما أن عملية زيادة العرض هي الفيصل الحقيقي لخفض أسعار الأسماك.

موسم

وقال ناصر المطروشي: بدأ الموسم الجديد لصيد الأسماك بالشباك في الخامس عشر من الشهر الجاري مع توالد الأسماك بكميات كبيرة، ما يتيح صيد كميات وفيرة وبيعها بأسعار مناسبة للتجار، بهدف الوصول إلى المستهلكين بأسعار معقولة وتحقيق هامش ربح بسيط للصياد، الأمر الذي يتيح لجميع المستهلكين الشراء، خاصة مع انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 30% .

ومن المتوقع أن تصل مع زيادة الكميات الواردة إلى السوق لـ50%.

وأكد عبدالله محمد عبدالله أن السوق خلال الأسبوع الجاري شهد وصول كميات كبيرة من الأسماك ما أدى إلى خفض الأسعار لجميع أنواع الأسماك لاسيما التي يرغبها الجمهور مثل الهامور والشعري والبياح، كما أن السوق شهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين مع بداية موسم توفر الأسماك.

ولفت إلى أن السوق يعمل خلال فترتي الصباح والمساء، بهدف توفير الأسماك للجمهور في أوقات مختلفة تناسب الجميع، كما هناك رقابة في عملية بيع الأسماك ونوعية المعروض للبيع.

مستهلك

وقال المستهلك محمد عبدالله الياسي: إن الأسعار الحالية جيدة، وفي متناول أصحاب الدخل المحدود، كما أن الموسم يبشر بصيد وفير مع حلول فصل الشتاء وتوفر أنواع الأسماك المختلفة.