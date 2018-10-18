وفد الدفاع المدني يزور صرح زايد المؤسس

المصدر: أبوظبي - وام

زار وفد من الدفاع المدني برئاسة اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية يرافقه المديرون العامون بالقيادة العامة للدفاع المدني، والإدارات الإقليمية بالدولة، صرح زايد المؤسس في إمارة أبوظبي. وتأتي الزيارة بهدف الاطلاع والتعرف على الإرث الملهم والقيم النبيلة للأب القائد مؤسس دولة الإمارات المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

واشتملت الزيارة على جولة بصحبة أخصائي جولات ثقافية إماراتية في أرجاء صرح زايد المؤسس تم خلالها إلقاء الضوء على إرث ورؤية الوالد المؤسس القيادية، كما تم الاطلاع على عدد من التجارب التفاعلية للتعرف إلى أثره الطيب على مستوى الدولة والعالم، من خلال صور أرشيفية نادرة وقصص شخصية يقصّها أشخاص جمعتهم بالوالد المؤسس معرفة شخصية، وتسجيلات صوتية بصوت الشيخ زايد، إلى جانب الاستماع إلى تسجيلات نادرة للشيخ زايد، رحمه الله، والتأمل في كلماته، واستكشاف القضايا التي أيدها ودافع عنها.