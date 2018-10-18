للمرة الأولى عربياً ..أبوظبي تستضيف المنتدى العمراني العالمي العاشر 2020

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات في إمارة أبوظبي، اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) لاستضافة الدورة العاشرة للمنتدى العمراني العالمي في أبوظبي في عام 2020 ولأول مرة في المنطقة العربية.

ومن المقرر أن يقوم برنامج موئل الأمم المتحدة بتنظيم المنتدى العمراني العالمي العاشر، بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، إلى جانب شركاء آخرين من بينهم الأمانة العامة للمجلس التنفيذ لإمارة أبوظبي وشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للثقافة والسياحة ومركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويعدّ المنتدى العمراني العالمي الذي تأسس في عام 2001، أوّل تجمّع عالمي يُعنى بالقضايا الحضرية، ويبحث في تأثير التحضّر السريع وانعكاساته على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجتمعات والمدن والبلدات، ويعد برنامج «موئل الأمم المتحدة»، منظّم المنتدى، جهة الأمم المتحدة المعنية بشؤون التنمية الحضرية المستدامة، والتي تعمل من أجل مستقبل حضري شامل ومزدهر.

وسيوفر المنتدى منصة لمناقشة تخطيط مدن القرن الحادي والعشرين في سياق التطور السريع مع مراعاة الاعتبارات الثقافية والديموغرافية الخاصة. وسيستعرض «خطة أبوظبي»، التي تهدف المدينة من خلالها إلى تحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة على المدى الطويل من خلال الإنجازات الملموسة، التي جعلت الإمارة مقياساً مرجعياً في منطقة تتمتع بواحد من أسرع معدلات التحضر في العالم.