«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع الجمعية الدولية لتبريد المناطق

المصدر: دبي- البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مقر الهيئة الرئيس، روب ثورنتون، رئيس الجمعية الدولية لتبريد المناطق.

وذلك بحضور أحمد الشعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للتبريد المركزي (إمباور).وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين الجهتين، والتعرف على أفضل التجارب والخبرات والممارسات العالمية لدى الهيئة للاستفادة منها، حيث تعمل الهيئة على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وأكد سعيد محمد الطاير أهمية التعاون المثمر بين الجانبين في قطاعات الطاقة والمياه، مستعرضاً برامج وخطط ومشاريع الهيئة الهادفة إلى تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة إلى الاستدامة البيئية، وتحول مدينة دبي لتصبح في المركز العالمي الأول في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن لهيئة كهرباء ومياه دبي نظرة شمولية لقطاع الطاقة تراعي معالجة مسائل أمن الطاقة واستدامتها وكفاءتها وترشيد استهلاكها، كما أن لديها رؤية واضحة تتمثل في استراتيجية الطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030.

لافتاً إلى أن إمارة دبي تعتمد نظام تبريد المناطق، من خلال مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، والتي تساهم بشكل كبير في انخفاض معدلات استهلاك الطاقة، وبالتالي الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأثنى، رئيس الجمعية الدولية لتبريد المناطق على جهود الهيئة ودورها المتميز، شاكراً الطاير على حسن الاستقبال وإتاحة الفرصة أمام الطرفين لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك.