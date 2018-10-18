سعود القاسمي يطلع على خطط وبرامج «زايد للأعمال الإنسانية»

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، وفد مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية برئاسة حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة.

واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة من مدير عام المؤسسة على خطط عملها وبرامجها الخيرية والإنسانية وأنشطتها داخل وخارج الدولة، واستمع إلى شرح مفصّل عن خططها المستقبلية وجهودها في التواصل مع جميع الهيئات والجمعيات والمؤسسات المعنية بالعمل الإنساني داخلياً وخارجياً لتوحيد الجهود في مجالات العطاء وتقديم المساعدات، فضلاً عن مواكبة التطور التكنولوجي في إعداد الخطط وتنفيذ البرامج الخيرية.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بدعم واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنفيذ وتبني المشاريع الخيرية والإنسانية المتواصلة على المستويين المحلي والعالمي، تحقيقاً لنهج القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وثمّن جهود المؤسسة في تقديم مساعدات إنسانية وخيرية كبيرة، ومنها ما يتعلق بالدعم المادي والعيني، وما يشمل مشروعات خيرية تساهم في رفع المعاناة عن ملايين البشر، ما قوبل بإشادة وتقدير العديد من الجهات الحكومية والإنسانية والاجتماعية وغيرها داخل وخارج الدولة.

دعم

وأثنى سموه على حرص ومتابعة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة للبرامج والمشاريع، التي يتم تنفيذها في الدولة عامة وفي رأس الخيمة خاصة، وتشمل مساعدات ومعونات ومشاريع إنسانية، وتتنوع لتشمل مجالات التعليم وبناء وترميم المساجد والمستشفيات والصحة وغيرها.

وثمّن حمد سالم بن كردوس العامري، استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لوفد المؤسسة، واهتمامه بالاطلاع على مشاريعها وبرامجها المتنوعة.

حضر اللقاء، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وراشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.



