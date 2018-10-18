3 % زيادة في تسجيل المركبات بعجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

كشف اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، عن ارتفاع مؤشرات حجم العمل والخدمات المرورية التي تقدمها إدارة ترخيص الآليات والسائقين للمتعاملين خلال 9 أشهر الماضية، حيث بلغ عدد المركبات المسجلة 107آلاف مركبة بزيادة 2932 مركبة عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 3%.

وأكد القائد العام لشرطة عجمان، مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات الحكومة والقيادة العليا في تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية، وتطوير الخدمات بمركز خدمة المرور والتراخيص.

لافتاً إلى تنفيذ خطط وفق رحلة المتعامل، وصولاً إلى قياس أثر التحسينات قبل وبعد تنفيذ الإجراءات، وإدخال العديد من التحسينات في مجال الخدمات من حيث إدخال أجهزة الخدمة الذاتية التي تتيح للمتعامل إنجاز خدماته بنفسه، ووضع خطة لتغطية كافة مراكز التسوق الكبيرة بأجهزة الدفع الذاتي، وإتاحة المجال للمتعامل للحصول على المعلومات.