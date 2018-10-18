رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يعزون ملك المغرب

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث خروج أحد القطارات عن مساره بالقرب من العاصمة الرباط.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقيات تعزية إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقيات تعزية إلى ملك المغرب.

وبعث سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، برقية تعزية إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا حادث خروج أحد القطارات عن مساره بالقرب من العاصمة الرباط.

وأعرب سموه، في برقيته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لملك المغرب في ضحايا الحادث الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يرحمهم، وأن يغفر لهم، وأن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهم الصبر والسلوان.