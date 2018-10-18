30.7 مليون درهم من «الهلال» لكفالة 9 آلاف يتيم في السودان

المصدر: الخرطوم - وام

سلم حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان شيكات مصرفية بقيمة 30 مليوناً و734 ألفاً و613 درهماً عبارة عن قيمة كفالة أيتام من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لـ 9187 يتيماً بمختلف ولايات السودان.وحضر التسليم مأمون حسن إبراهيم وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من المسؤولين في السودان وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الخرطوم.

وتسلم الدكتور عثمان جعفر الأمين العام للهلال الأحمر السوداني شيكاً بـ 22 مليوناً و478 ألفاً و486 درهماً، وذلك عبارة عن قيمة كفالة أيتام من الهلال الأحمر الإماراتي لـ 6687 يتيماً بمختلف ولايات السودان. كما تسلمت جميلة عبدالرازق محجوب ممثلة منظمة وابل الخير الخيرية شيكاً بمبلغ 8 ملايين و256 ألفاً و127 درهماً عبارة عن قيمة كفالة أيتام من الهلال الأحمر الإماراتي لـ 2500 يتيم.

ويتكفل الهلال الأحمر الإماراتي سنوياً بأعداد من الأيتام في السودان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإرساء قيم العطاء وعمل الخير كتوجه مجتمعي تنخرط فيه كافة فئات المجتمع، كأحد المبادئ الرئيسية التي انطلقت منها رسالة دولة الإمارات وجعلت أياديها البيضاء ممدودة في جميع أنحاء العالم.