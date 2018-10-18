حمدان بن زايد: الإمارات ملتزمة بأن تكون رائدة العمل الإنساني

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بقصر النخيل، أمس، بينارايي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية، والوفد المرافق.

ورحب سموه ببينارايي فيجايان، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وولاية كيرلا. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال سموه: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بأن تكون رائدة دائماً وأبداً في مجال العمل الإنساني وتقديم المساعدة للمحتاجين وخاصة في حالات الطوارئ»، مؤكداً أن هذا الحرص الكبير يأتي استلهاماً من رؤية المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الإنسانية، وتقديم يد العون والمساعدة للمحتاج أياً كان وأينما يكن.

وأضاف سموه: «أن الإمارات، قيادةً وشعباً، تابعت باهتمام كبير الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها ولاية كيرلا الهندية من جراء السيول والفيضانات، وتفاعلت معها على الصعيدين الحكومي والشعبي»، معرباً عن استعداد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لولاية كيرلا وشعبها.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بمساهمات الجالية الهندية في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، مؤكداً أنها تحظى بكل تقدير واحترام على المستويين الحكومي والشعبي، وتمثل جسراً حضارياً قوياً لتعزيز العلاقات بين البلدين.

تقدير

وقدّم رئيس وزراء كيرلا شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولشعب الإمارات على وقوفهم وتجاوبهم الإغاثي تجاه أزمة المتضررين من السيول والفيضانات التي تعرضت لها ولاية كيرلا أخيراً.

حضر اللقاء سلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعيسى حمد بو شهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.