بلدية دبي لـ«البيان»: إضافة المنتجات عالية الخطورة وألعاب الأطفال لـ«منتجي»

المصدر: دبي - وائل نعيم

قال المهندس رضا سلمان، مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي لـ«البيان»، إن البلدية بصدد إضافة أصناف أخرى من المنتجات الاستهلاكية إلى تطبيق «منتجي» بعد استكمال البرامج التي تقوم بها في تحليل وتقييم مخاطر تلك التصنيفات والمسوح الميدانية في السوق المحلي.

حيث سيتم إضافة المنتجات عالية الخطورة، كما أن منتجات العناية الصحية والمنسوجات، ولعب الأطفال سيتم إضافتها لاحقاً وفق مراحل زمنية محددة، مما يوسع قواعد البيانات بشكل ضخم ويوفر للمستهلك مساحة هائلة من البحث والتقصي عن حالة المنتجات.

وأضاف أن تطبيق «منتجي» يعد منصة تفاعلية توفر كافة البيانات والمعلومات عن أكثر من 200 ألف منتج استهلاكي يتم تداوله في أسواق دبي كمستحضرات التجميل، والعناية الشخصية، والعطور، والشامبو، ومستحضرات العناية بالجسم، والمكملات الصحية، والمنظفات.

ومضادات الجراثيم، حيث يتيح للمستهلك إمكانية الوصول للبيانات الضخمة في نظام «منتجي» من خلال قواعد البيانات لهذه المنتجات الاستهلاكية والحصول عن معلومات لأي منتج استهلاكي في السوق المحلي للإمارة.

كما يمكن التأكد من حالة المنتجات الاستهلاكية وتسجيلها إما من خلال المسح الضوئي للباركود الخاص بالمنتج عبر التطبيق باستخدام كاميرا الهاتف الذكي أو كتابة الباركود مباشرة من أجل بيان حالته كونه مسجلاً أو غير مسجل.

وبالتالي تمكين الجمهور في تعزيز الرقابة المجتمعية، كما يمكن للمستهلك الإبلاغ عن المنتجات غير المسجلة مباشرة عبر كتابة تفاصيل المنتج وأخذ صورة مباشرة وتحديد الموقع الجغرافي ومن ثم الإرسال ليتم استلام البلاغات من قبل ضباط التفتيش المعنيين لزيارة الموقع واتخاذ اللازم.

كما أن هناك ميزة أخرى في التطبيق تتعلق في حفظ تفاصيل المنتجات التي تم البحث عنها من قبل المستهلك في أوقات سابقة وإظهارها بشكل مباشر.

منصة متكاملة

وأضاف سلمان: إن «منتجي» يعد منصة متكاملة لأعلى المعايير الذكية والصحية للمجتمع، فهو نظام متكامل لتسجيل وإدارة ومتابعة المواد الاستهلاكية في الإمارة من خلال بناء قاعدة بيانات ومنظومة متكاملة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة والتعرف على مدى خطورة المنتجات باستخدام محرك احتساب المخاطر الذكي.

فهو نظام يتميز بسهولة التصفح والاستخدام، وتم تصميمه ليتفاعل ويغطي احتياجات التجار والمستهلكين وبلدية دبي كجهة مراقبة وتشريع، كما يهدف إلى سعادة وصحة المستهلكين من خلال بناء قاعدة بيانات ومنظومة متكاملة لتسجيل ومتابعة وإدارة المواد الاستهلاكية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، والتعرف على مدى خطورة المنتجات باستخدام محرك المخاطر.

تقييم

أوضح المهندس رضا سلمان أنه يتم تقييم ودراسة المنتجات حسب التصنيفات المعتمدة من قبل المختصين والتأكد من مطابقتها لمواصفات واشتراطات الصحة والسلامة المعتمدة وفقاً لأفضل الممارسات والمواصفات الإماراتية والعالمية المعتمدة، وهذا يشمل البطاقة التعريفية للمنتجات للتأكد من مطابقتها وصحة الادعاءات المذكورة.

بالإضافة إلى مراجعة الوثائق والشهادات التي يتطلب توفيرها ومنها مكونات المنتج وتركيزها، كما يتم تحليلها مخبرياً من خلال مجموعة من الفحوص المخبرية حسب المنتج ومكوناته واستخداماته.