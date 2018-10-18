مزاد فني لـ «دبي العطاء» لبناء وحدة مدرسية في باكستان

المصدر: دبي - البيان

نظمت «دبي العطاء»، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مزاداً فنياً خيرياً بالشراكة مع مؤسسة ذا سيتسزينس فاونديشن (TCF) في باكستان، بهدف جمع تبرعات لبناء وحدة مدرسية أساسية جديدة في لاركانا بمقاطعة السند في باكستان. وستغطي التبرعات التي تم جمعها من الفاعلية أيضاً تكاليف تشغيل المدرسة للسنوات الثلاث الأولى.

هذا، وقد جمع المزاد الخيري، الذي أقيم في فندق بلازو فيرساتشي في دبي في 16 أكتوبر، أكثر من 400 من رجال الأعمال وشخصيات بارزة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أعضاء بارزون من الجالية الباكستانية المقيمة في الدولة، الذين قدموا عروضاً سخية لاقتناء القطع الفنية.

وعرض عدد من الفنانين المشهورين من جنوب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا أعمالهم الفنية التي شملت 80 قطعة فنية، بما في ذلك اللوحات والتماثيل، إلى جانب عدد قليل من الأعمال الفنية الحصرية التي عُرضت في المزاد. ومن بين تلك الأعمال الخاصة المضرب الذي استخدمه قائد فريق الكريكيت الباكستاني السابق يونس خان، الذي أصبح أول مضرب باكستاني يكمل 10,000 رمية في لعبة الكريكيت.

ويوجد حالياً في مدينة لاركانا مدرسة تتبع مؤسسة ذا سيتسزينس فاونديشن و«دبي العطاء»، تقع في منطقة مكتظة بالسكان تحيط بها عدة قرى. وتشتمل المدرسة على ستة فصول دراسية، ويدرس فيها 193 طالباً. هذا، وقد وصلت بالفعل الفصول الدراسية الحالية إلى أقصى سعة، ومن شأن الوحدة التعليمية الجديدة استيعاب 180 فتى وفتاة إضافيين.

وقال طارق القرق، الرئيس التنفيذي لـ«دبي العطاء»: «إننا نقدّر الدعم الكبير من الفنانين المحليين والدوليين والشركاء والأشخاص الذين اقتنوا الأعمال الفنية، وأسهموا في تحقيق نجاح هذا المزاد. إن الفن هو لغة عالمية تجمع بين الناس، ونأمل جميعاً في (دبي العطاء)، من خلال هذا المزاد الفني الخيري، أن نساعد على لفت الانتباه لمحنة الأطفال المحرومين في باكستان والعالم من فرصة الحصول على التعليم».