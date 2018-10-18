الشيخة فاطمة تستعرض ورئيسة وزراء رومانيا التعاون في العمل النسائي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بقصر البحر بعد ظهر أمس فيوريكا دانتشيلا رئيسة الوزراء الرومانية والوفد المرافق لها. وتناول اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين في مجال العمل النسائي والأسرة والطفل.

وأطلعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضيفة البلاد على التقدم الكبير الذي أحرزته المرأة الإماراتية وتقلدها أرفع المناصب في القطاعين العام والخاص في ظل قيادة الدولة الحكيمة. ومن ناحيتها أشادت رئيسة الوزراء الرومانية بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الامارات في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بالحركة النسائية في الدولة .

وذلك بفضل جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وحرصها على مشاركة المرأة في خدمة الوطن ومساهمتها في تطور ونهضة المجتمع. حضر اللقاء عدد من الشيخات والمعالي الوزيرات والقيادات النسائية في الدولة.

وفي إطار آخر زارت فيوريكا دانتشيلا رئيسة وزراء جمهورية رومانيا أمس جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقها أحمد عبدالله المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا والوفد المرافق لها، وذلك ضمن زيارتها للدولة. واستهلت والوفد المرافق لها الجولة بزيارة ضريح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز الثقافة والتسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجولت والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية وتعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في الجامع على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

بالإضافة إلى التعرف على جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه وما يحويه من مقتنيات فريدة، إضافة إلى تاريخ تأسيس الصرح الكبير.