توظيف 100 مواطن في الجهات الحكومية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، اعتماد توظيف 100 شاب في الجهات الحكومية بإمارة الشارقة.

وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدراسة كل طلبات التوظيف المقدمة لدائرة الموارد البشرية بصفة مستمرة، وكذلك طلبات التوظيف المقدمة من المواطنين أثناء زيارة سموه مدن ومناطق الإمارة، والطلبات الواردة من دائرة الخدمات الاجتماعية، ومن مكتب مبرة ومراكز التنمية الأسرية، والمجلس الاستشاري ودائرة الإحصاء وتنمية المجتمع وجامعة الشارقة.

وقال إنه تم اعتماد توظيف 100 شاب توظيفاً مباشراً، مشيراً إلى أنه من فئة الأبناء الأيتام المعتمد تعيينهم 25 مواطناً ومواطنة، نظراً إلى أن دخل الأسرة قليل بعد وفاة العائل، و51 مواطناً ومواطنة من أبناء ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

نظراً إلى أن دخل الأسرة معتمد على المساعدات الاجتماعية التي يحصل عليها عائل الأسرة فقط، أو دخل الأسرة معتمد على راتب تقاعد العائل وينحصر بين 12.000 درهم إلى 20.000 درهم، و10 من فئة أبناء المطلقات، نظراً إلى أن دخل الأبناء معتمد على النفقة فقط، وهي غير كافية لتوفير حياة كريمة لهم، و4 من فئة الزوجة العائلة للأسرة، و10 من ذوي الإعاقة الحاصلين على مؤهل البكالوريوس.

وأوضح أن التوظيف شمل كل أبناء مدن ومناطق الشارقة، حيث تم توظيف 25 بمدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، و50 بالمنطقة الشرقية، وشمل مدينة خورفكان.

ومنطقة النحوه، ومنطقة شيص، ومدينة كلباء، ومنطقة وادي الحلو، ومدينة دبا الحصن، و25 بالمنطقة الوسطى، وشمل مدينة الذيد، ومنطقة المدام، ومنطقة مليحة، ومنطقة البطائح، بهدف التطوير المهني والاجتماعي من حيث زيادة دخل الأسرة لتلبية متطلبات الحياة.

ولفت إلى أن دراسة طلبات التوظيف لعام 2018 جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وتحديث البيانات من 2 يناير الماضي حتى نهاية الشهر الجاري.