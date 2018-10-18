«تحقيق أمنية» توقع اتفاقيات مع سفراء النوايا الحسنة

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت مؤسسة «تحقيق أمنية» اتفاقيات تعاون مع مجموعة من سفراء النوايا الحسنة الإماراتيين لتعزيز استراتيجيتها خلال «عام زايد»، والتمكّن من نشر رسالتها الإنسانية في كل المحافل والفعاليات.وقامت المؤسسة بتوقيع اتفاقيات تعاون مُشترك مع كل من سالم سعيد الحيقي وندى الرئيسي وميثاء إبراهيم محمود أحمد.

وعلي خصيف حميد خصيف الحوسني وفيصل محسن سعيد جوفان بن حريز وسعيد المعمري، سفراء النوايا الحسنة في الإمارات لتمثيلها داخل أبوظبي وفي أرجاء الدولة، والإسهام في دعم جهودها الإنسانية النبيلة.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: «قيادتنا تُمثل نموذجاً مثالياً رائداً في العطاء الإنساني الذي أسسّه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معرباً عن سعادته بأن يكون أبناء زايد الخير سفراء للمؤسسة في المحافل الإعلامية والاجتماعية».