تأهيل المواطنين للعمل في «الخاص»

المصدر: دبي - البيان

أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرتي تفاهم منفصلتين مع أكاديمية اتصالات ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني بشأن التعاون في تنفيذ برنامجين لتدريب وتمكين المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل وتأهيلهم بالمهارات الوظيفية التي يتطلبها سوق العمل في القطاع الخاص.

حضر توقيع مذكرتي التفاهم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وعدد من المسؤولين في الجهات الثلاث التي مثّلها بالتوقيع سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، والدكتور علي سيف القايدي مدير عام أكاديمية اتصالات، والدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

وأكد سيف السويدي أن وزارة الموارد البشرية التوطين تستهدف من توقيع المذكرتين تعزيز سياساتها وبرامجها الرامية إلى تمكين الكوادر البشرية الوطنية في سوق العمل في القطاع الخاص تنفيذاً لمبادراتها الخاصة بتسريع معدلات التوطين النوعي وتطبيقاً لرؤية الإمارات 2021 ذات الصلة.

وقال إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية وظيفياً من خلال تنفيذ وإطلاق حزمة من المبادرات التدريبية النوعية التي ترتكز على رفع كفاءة تلك الكوادر بالخبرات والمهارات الوظيفية التي يحتاجها القطاع الخاص.

استراتيجية

وثمّن الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وشركائها في الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في ملف التوطين، مشيراً إلى أن مذكرتي التفاهم سيكون لهما دور فاعل في تمكين وتأهيل المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل.

وأوضح أنه وفقاً للمذكرتين سيتم التعاون بين الجهتين الموقعتين عليهما في مجال تدريب وتأهيل مواطني الدولة العاملين في مراكز الخدمة وتطوير مستوى المهارة والكفاءة لديهم، ما يعزز الفرص الوظيفية المناسبة لهم، إضافة إلى قيام الوزارة بتقديم الدعم اللازم نحو التوعية بأهمية تلك البرامج للكوادر البشرية الوطنية.

حيث سيتم تدريبهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، فضلاً عن التنسيق في تنفيذ برنامج الصحة والسلامة المهنية للباحثين عن عمل.

من جانبه أكد الدكتور علي القايدي مدير عام أكاديمية اتصالات، استعداد الأكاديمية للتعاون بشأن تدريب وتأهيل مواطني الدولة العاملين في مراكز الخدمة وتطوير مستوى المهارة والكفاءة لديهم، ما يعزز الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، إذ تعد هذه الخطوة استكمالاً لنهج شركة مجموعة «اتصالات» في التعاون مع مختلف قطاعات الدولة المعنية بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في شتى المجالات.

وقال إن أكاديمية اتصالات على جاهزية كاملة لرفد الوزارة بالخبرات اللازمة في مجال التوعية بأهمية برامج التدريب لمواطني الدولة والتنسيق بين الطرفين في تنفيذ برنامج الصحة والسلامة المهنية للباحثين عن عمل.

وقال الدكتور عبد الرحمن الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية، والتزامه بتأهيل كوادر وطنية قادرة على المشاركة الفاعلة في قيادة عجلة التطوير الاقتصادي ومواكبة متطلبات قطاع العمل بعد التخرج.

وأشار إلى التزام المعهد بمسؤولياته تجاه تعزيز جودة المخرجات التعليمية وتطوير القدرات المهنية لأبناء الوطن وتمكين الطاقات الشابة من مخرجات التعليم العالي من خلال النهوض بمستوى التعليم والتدريب المهني ليرقى إلى مستويات التعليم العالمية.